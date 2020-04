​Casa Fernando Pessoa conta histórias ao ouvido de quem está isolado em casa

“Há um número para o qual as pessoas interessadas podem telefonar para se inscrevem”. Esse número é o 914 342 537 . Basta ligar durante a semana, entre as 10h00 e as 14h00 e inscrever-se . Depois uma equipa vai devolver a chamada, “a partir das 16h00 ou no próprio dia ou nos dias seguintes”.

O programa “Leituras ao ouvido” já decorre há três semanas, e já contabilizou 274 chamadas. A procura, levou a Casa Fernando Pessoa a procurar reforços. Além dos trabalhadores da Casa Fernando Pessoa, para estas chamadas com cerca de 10 minutos, tiveram de convocar outras vozes. “Eramos quatro pessoas, quando começamos” conta Clara Riso, agora são 16.

“Chamamos pessoas de outros lugares da EGEAC – a empresa municipal a que pertence a Casa Fernando Pessoa. Juntaram-se a nós colegas do Museu de Lisboa, do Castelo de São Jorge, do Museu do Aljube, do Teatro LU.CA, do TBA e até de serviços centrais da EGEAC, porque temos uma pessoa do gabinete jurídico que faz parte deste conjunto de vozes” relata Clara Riso.

A procura tem surpreendido. “Há quem diga que é um bom momento na sua tarde. Há quem ponha em alta voz para partilhar com quem têm em casa”, explica a diretora da Casa Fernando Pessoa que se mostra satisfeita por ter pedidos “de norte a sul do país, ilhas da Madeira e Açores incluídas”.

A Casa Fernando Pessoa tem vindo a desenhar assim um mapa de afetos destas histórias contadas ao ouvido. “Continuamos a passar a palavra a quem não está nas redes sociais, para quem a internet não é uma realidade, ao telefone, há uma voz do outro lado”, diz Clara Riso.

“Para nós que telefonamos, também é um encontro com essas pessoas e de partilha. Algumas contam-nos como estão a passar estes dias e acaba por ser um momento bonito e de convívio”, diz a responsável da Casa Fernando Pessoa.