​Regresso do Sporting aos treinos. "Varandas sabe o que está a fazer"

O antigo dirigente do Sporting Paulo Andrade comenta as palavras do presidente do Marítimo e acredita que o Sporting está a ser colocado no meio de uma guerra entre clubes madeirenses. O Sporting regressou ao trabalho e esse facto foi criticado por Carlos Pereira, presidente do Marítimo, numa entrevista à Renascença.

O líder do clube madeirense afirmou que se tratou de um desrespeito pelo estado de emergência e defendeu que essa medida devia ser tomada, em conjunto, por todos os emblemas dos campeonatos profissionais, numa crítica implícita ao Nacional da Madeira, primeiro clube em Portugal a regressar ao trabalho no relvado, após o início da crise da pandemia de Covid-19.

Paulo Andrade desvaloriza a questão e mostra confiança na opção tomada pelo clube de Alvalade.

"Admito que o objetivo seja colocar o Sporting no meio de uma guerra, mas não temos nada a ver com isso e acho que nem devemos responder. Se há um presidente que sabe o que deve fazer, neste momento, é Frederico Varandas que é um profissional da saúde e teve, certamente, em consideração todas as restrições que o governo impôs neste período", referiu em entrevista a Bola Branca.