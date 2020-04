​Jesé fora dos planos de Rúben Amorim. "Não o deixaram demonstrar a qualidade que tem"

O empresário de Jesé Rodríguez revela a Bola Branca que o avançado não entra nos planos de Rúben Amorim para o que resta da temporada, expressando profundo desagrado pelas parcas oportunidades concedidas em Alvalade para a sua afirmação.

Ginés Carvajal, confrontado por Bola Branca com a notícia avançada pelo diário desportivo “O Jogo”, segundo a qual Jesé e Yannick Bolasie seriam devolvidos no imediato a PSG e Everton, concluindo-se os respetivos empréstimos, confessa nada saber quanto à decisão dos clubes "a breve-prazo". Para já, o espanhol poderá voltar aos treinos em Alcochete, ainda que esteja já "riscado" pelo treinador. "Contactaram-me da parte do Sporting e comunicaram-me que o treinador [Rúben Amorim] queria preparar o que resta desta temporada, mas também a próxima com jogadores dos quadros do clube e da formação pelo que os atletas emprestados não entravam nos planos. Disseram-me que o Jesé Rodriguez poderia continuar a treinar com o grupo, mas quiseram comunicar-me que ele não fazia parte dos planos", começa por adiantar, elogiando, neste prisma, a frontalidade dos leões. "O Sporting, nesta situação, comportou-se muito bem e disseram-me também que o Jesé foi sempre extraordinário e exemplar. Ele continua em Lisboa, em recolhimento obrigatório. Mas não sei o que vai acontecer a breve-prazo", prossegue.

"Não o deixaram demonstrar o grande nível que tem" Uma coisa é certa: com 17 jogos realizados pelo Sporting, num total de 748 minutos e com um golo apontado, a época do dianteiro de 27 anos foi, no mínimo, modesta. Ginés Carvajal, direto ao assunto, não compreende a falta de oportunidades. "Jesé é um jogador de grande nível e foi uma contratação importante para o Sporting. Mas não o deixaram demonstrar isso mesmo", atira o agente do jogador formado no Real Madrid e pelo qual meia Europa suspirava, não há muito tempo. "O Jesé não teve continuidade", insiste Ginés Carvajal, colocando, no seu ponto de vista, o dedo na ferida. "Não jogou dois, três desafios seguidos a titular e, creio eu, só assim se vê a qualidade de um jogador. Ele tem características extraordinárias. Jogou no Real Madrid, no PSG e, num determinado momento, o Jesé era a ambição de qualquer clube da Europa. No Sporting, não rendeu o que se esperava, mas isso aconteceu porque não lhe foram dados quatro, cinco, seis jogos a titular para adquirir forma e ritmo. O problema foi esse", sublinha o empresário.