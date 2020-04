Solidários com vítimas de Covid, bispos preparam regresso das missas

Os bispos portugueses manifestaram esta tarde, por comunicado, a sua total solidariedade com todas as vítimas da pandemia que assola o mundo, e o país, bem como os profissionais que estão na linha da frente do combate à doença.

No documento lê-se que o episcopado manifesta “a sua solidariedade para com toda a população pela sua atitude de cuidada prevenção ao longo desta situação; reconhece em particular a forma como os cristãos seguiram as normas e orientações da Santa Sé, da Conferência Episcopal e das Dioceses; exprime a sua oração pelas vítimas desta epidemia e seus familiares; está solidária com os doentes infetados e com os que estão na linha da frente como os profissionais de saúde, as forças de segurança e os que trabalham nos lares e outras instituições sociais; reconhece o papel de presença constante dos capelães hospitalares junto dos doentes, médicos, enfermeiros e demais auxiliares de saúde.”

No comunicado enviado à Renascença a Conferencia Episcopal Portuguesa acrescenta ainda que começou a preparar as orientações para o regresso das missas com a presença de fiéis, mas não adianta qualquer detalhe sobre como se poderá processar esse regresso.

“Como aconteceu no princípio desta epidemia, o Conselho Permanente está a preparar orientações gerais, em diálogo com as autoridades governamentais e de saúde, para quando terminar esta terceira fase do estado de emergência, com a retomada possível e gradual das celebrações comunitárias da Eucaristia e outras manifestações cultuais.”

A Renascença sabe, porém, que em cima da mesa está a possibilidade de limitar o número de fiéis nas missas, encorajamento de utilização de máscara e manutenção da proibição de comungar na boca, entre outras medidas.

A reunião do Conselho Permanente da Conferência Episcopal teve lugar esta terça, depois de D. Manuel Clemente, membro do Conselho e presidente da CEP, ter recebido em audiência o primeiro-ministro António Costa, na segunda-feira. Na altura António Costa elogiou a postura da Igreja Católica e disse que tudo indica que o culto possa ser retomado já em maio, deixando para os bispos os detalhes de como isso se irá processar.