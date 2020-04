Arquidiocese de Braga cede hotel para "retaguarda" aos hospitais do distrito

Veja também:

O hotel João Paulo II, no santuário do Sameiro, em Braga, vai funcionar como "uma estrutura de retaguarda" distrital para acolher doentes com Covid-19 que recebam alta hospitalar mas precisem de "algum acompanhamento clínico", foi anunciado esta terça-feira.

O anúncio foi feito, em videoconferência de imprensa, pelo presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil de Braga, Miguel Costa Gomes, que adiantou que o hotel foi cedido gratuitamente pela arquidiocese.

Segundo o também presidente da Câmara de Barcelos, os primeiros doentes poderão começar a chegar ao hotel na quarta-feira. "O hotel deverá ser apetrechado ainda hoje", referiu Costa Gomes.

Sublinhou que a ideia é libertar os hospitais do distrito dos doentes que não têm necessidade de internamento hospitalar.

Segundo o autarca, o hotel conta com 90 quartos, com duas camas cada um. Haverá uma zona com 19 camas articuladas para doentes que precisem de cuidados por causa de outras patologias para além da Covid.

Os custos de funcionamento serão assegurados pelo município, que terão ainda de proceder a uma desinfeção do hotel, quando ficar vazio.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 172.500 mortos e infetou mais de 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 558 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 762 pessoas das 21.379 registadas como infetadas, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.