Casillas admite que "será difícil voltar a jogar"

Iker Casillas admitiu, na segunda-feira, que o regresso aos relvados parece pouco provável, depois de ter sofrido um enfarte em maio de 2019.

O guarda-redes do FC Porto esteve à conversa, nas redes sociais, com Michel González, atual treinador do Pumas, do México, onde falou sobre a sua recuperação ao longo do último ano.

“Acredito que será difícil voltar a jogar”, admitiu. “Há um mês e meio, antes da pandemia, estive com o médico na academia do FC Porto, viram-me bem, fizeram-me uma prova de esforço e agora devíamos repetir em abril”.

Devido à pandemia da Covid-19 que atingiu o mundo nos últimos meses, Casillas explica que não conseguiu estar a “100% com os exercícios que devia”. O objetivo do atleta passa agora por resolver o que ficou por concluir e “apresentar a candidatura à Federação Espanhola, ainda que o mais importante seja acabar com a pandemia”.

“Sigo em frente, mas isso agora não é importante», confessou.