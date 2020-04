Rio questiona apoios à comunicação social: “Será justo o Governo dar 15 milhões?"

Veja também:

Quatro dias depois de o governo ter anunciado que vai comprar antecipadamente espaço destinado a publicidade institucional no valor de 15 milhões de euros, o triplo do que estava previsto no Orçamento do Estado para 2020, apoiando desta forma a comunicação social face às perdas registadas devido à pandemia de Covid-19, o presidente do PSD, Rui Rio, utilizou esta terça-feira a rede social Twitter para questionar tais ajudas.

“Será justo o Governo dar 15 milhões às empresas de comunicação social quando não o faz às outras e quando a muitas delas (designadamente às da Saúde) nem sequer paga o que deve a tempo e horas?”, começou por apontar em tom crítico Rio, disferindo nova interrogação de seguida: “E será correto que o faça por compra de publicidade ao Estado que ele próprio gere?”