​Covid-19: CDS acusa Governo de “incompetência” por falhar aumento a profissionais de saúde

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Todas as notícias sobre a pandemia de Covid-19

Guias e explicadores: as suas dúvidas esclarecidas

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números O líder parlamentar do CDS-PP acusa o Governo de "incompetência inexplicável" ao não pagar este mês aos profissionais de saúde o aumento de 0,3% para funcionários públicos, pedindo um prémio monetário para os que têm combatido a covid-19.

Em declarações aos jornalistas no parlamento, Telmo Correia afirmou que, ainda hoje, o partido pedirá esclarecimentos ao Governo, considerando "inconcebível" que este setor tenha ficado excluído em abril do pagamento de aumentos estabelecido para a função pública. "De entre todos, se alguém não poderia falhar neste aumento neste momento são os que estão na primeira linha a tratar dos doentes e combater esta pandemia. É um falhanço inacreditável e só pode ser compreendido à luz de uma incompetência inexplicável", afirmou. O CDS-PP vai também entregar um projeto de resolução - uma recomendação ao Governo - para que o executivo pondere atribuir aos profissionais, "designadamente aos da saúde" que se encontram na linha da frente do combate à pandemia "uma remuneração extraordinária, ainda que simbólica". Telmo Correia salientou que este prémio simbólico "não é inédito" e foi dado em países como França, Alemanha e Suécia, mas escusou-se a quantificar qual poderia ser o valor a praticar em Portugal, remetendo essa definição para o Governo. "Não será uma remuneração única, simbólica, que agradecerá todos o esforço, todo o risco, todo o stress que estão a passar, mas é um sinal, mais do que as palmas, do reconhecimento de todos nós", justificou.

A resolução do CDS-PP recomenda ainda ao Governo que "pondere definir e atribuir uma majoração no pagamento das horas extraordinárias" aos profissionais na "linha da frente do combate à pandemia, designadamente aos profissionais de saúde". Questionado sobre a posição do CDS-PP quanto ao pagamento de aumentos aos funcionários públicos no atual contexto económico - já criticado pelo líder do PSD -, Telmo Correia afirmou que o partido irá, antes de tomar posição, pedir esclarecimentos à ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão. "O governo tem de dizer ao parlamento se está me condições ou não de cumprir o Orçamento do Estado que aprovou. Há partidos que têm sido críticos, o CDS para já quer inquirir o Governo sobre as condições de o cumprir", afirmou. Para tal, os democratas-cristãos pedirão a audição parlamentar de Alexandra Leitão e, se necessário numa segunda fase, do ministro das Finanças, Mário Centeno. "Não nos pronunciámos até agora contra esse aumento, mas queremos saber das condições do Governo", disse.