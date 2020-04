​Vila Real avança com medidas de apoio ao ensino não presencial

Veja também:

A Câmara Municipal de Vila Real, “consciente da dificuldade de algumas famílias na adaptação à nova realidade do ensino”, e tendo em conta que “o Estado Central ainda não operacionalizou um programa de apoio a estas famílias”, vai avançar com um conjunto de medidas a implementar até à próxima sexta-feira.



Assim, no âmbito do Plano Integrado de Promoção do Sucesso Escolar, foram entregues aos Agrupamentos e Escolas cerca de 200 equipamentos informáticos novos, nomeadamente computadores e tablets.

“A partir deste momento, estes equipamentos poderão ser emprestados aos alunos sinalizados pelos estabelecimentos de educação e ensino. Apesar de terem sido adquiridos com outra finalidade, o Município autoriza a sua cedência aos alunos, sendo a gestão dos empréstimos feitos pelos referidos estabelecimentos”, esclarece a autarquia.

A par desta decisão, o Município e o Regia Douro Park estão a desenvolver contactos com empresas privadas que possam ceder/oferecer equipamentos informáticos, que serão também direcionadas para as escolas.

Consciente de que “a cobertura de internet no território não é uniforme”, a autarquia indica que vai disponibilizar “123 espaços de utilização individual em estabelecimentos de ensino de todo o concelho, dotados de equipamento informático e internet”.