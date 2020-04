Santa Maria e Pulido Valente iniciam testes serológicos a doentes e profissionais

Na última semana, o Serviço de Patologia Clínica realizou, em média, mais de 300 testes diários, tendo atingido um máximo de 461 rastreios num único dia, refere o centro hospitalar.

"Além do reforço de atividade nesta área, onde garante também rastreio a utentes de lares e de outros hospitais da região Sul, o Serviço de Patologia Clínica do CHULN começa esta terça-feira a efetuar testes serológicos quantitativos (IgM e IgG) a doentes e profissionais do centro hospitalar, que permitem aferir o grau de exposição ao novo coronavírus", salienta no comunicado.

Segundo os últimos dados oficiais, Portugal regista 735 mortes associados à Covid-19 e 20.863 infetados.

Em todo o mundo, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 167 mil mortos e infetou mais de 2,4 milhões de pessoas. Mais de 537 mil doentes foram considerados curados.