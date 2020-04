RTP Memória entre os canais mais vistos na segunda-feira

As audiências da RTP Memória dispararam, tendo ultrapassado a CMTV, na segunda-feira, dia em que se inciou a transmissão de conteúdos letivos da “nova telescola”, designada por #EstudoEmCasa.

Segundo avança o portal "Eco", com base em resultados provisórios da RTP "no arranque da manhã, o canal Memória foi o mais visto", tendo também superado títulos como o “Programa da Cristina”, apresentado por Cristina Ferreira na SIC.

A audiência média da "RTP Memória" foi quatro vezes superior à média do canal público, com o share a fixar-se em 4,2%. “Ultrapassou a CMTV e foi o quarto canal mais visto" na segunda-feira, segundo fonte oficial da estação pública citada pelo Eco.

O resultado coincidiu com o dia em que os alunos dos 1.º ao 9.º anos começaram a ter a acesso a aulas via TV, devido às restrições provocadas pela COVID-19, que deverão manter-se até ao final do ano letivo.