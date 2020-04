Reserva de recrutamento não é “regresso encapotado” do serviço militar obrigatório

Veja também:

O chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), almirante Silva Ribeiro, defende a reserva do recrutamento, em estudo pelo Governo, e recusa que seja um “regresso encapotado” do Serviço Militar Obrigatório (SMO).



“Não é uma forma encapotada de criar um SMO. Longe de nós”, afirmou Silva Ribeiro, que foi ouvido esta terça-feira à tarde sobre o papel dos militares no combate à pandemia de covid-19, na comissão de Defesa Nacional, na Assembleia da República, em Lisboa, em resposta a uma pergunta do deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda.

A criação de uma “reserva” de portugueses dos 18 aos 35 anos, que podem ser recrutados em momentos excecionais, está a ser estudada pelo Governo, havendo um grupo de trabalho que vai apresentar propostas dentro de um ano.