Portugueses de regresso a casa, depois de mais de 40 dias a bordo de navio de cruzeiro

Os 26 portugueses passageiros de um navio de cruzeiro vão desembarcar esta terça-feira no porto de Marselha, sul de França, após mais de 40 dias sem irem a terra.

José Vinhas, um dos passageiros do “Magnífica”, conta à Renascença que o grupo vai ocupar dois autocarros com destino direto para Portugal, “sem paragens”.

“Chegamos ao porto de Marselha na segunda-feira e ainda cá estamos. Por nossa iniciativa, organizamos a vinda destes dois autocarros que, ainda hoje, nos vão levar diretamente para Portugal”, conta José Vinhas.

A partida está marcada para as 14h00 desta terça-feira (13h00 em Portugal continental). “Temos todas as autorizações do governo francês e do governo espanhol, dos consulados e de Portugal. Não devemos ter qualquer problema nas fronteiras”, relata.

O cruzeiro "Magnífica" partiu de Génova, na Itália, no dia 5 de janeiro, numa altura em que a Covid-19 ainda não tinha nome definido. Ao longo das semanas que se seguiram, vários portos se fecharam ao navio de propriedade suiça.