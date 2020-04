​Politécnico de Bragança com aulas não presenciais até ao final de maio

Veja também:

O Instituto Politécnico de Bragança (IPB) vai manter as aulas à distância até 30 de maio, prevendo a realização de atividades presenciais imprescindíveis a partir do dia 1 de junho.



“O Instituto Politécnico de Bragança determina manter a suspensão das atividades letivas presenciais até ao próximo dia 30 de maio, continuando o ensino à distância, conforme o ajustamento ao modo de funcionamento das Unidades Curriculares anteriormente implementado, incluindo a avaliação contínua”, lê-se no despacho assinado pelo presidente da instituição, Orlando Rodrigues.

De acordo com o mesmo despacho, a partir de 1 de junho “poderão ser realizadas as atividades pedagógicas presenciais imprescindíveis à aquisição das competências previstas em cada Unidade Curricular, nomeadamente práticas laboratoriais essenciais, ensino clínico, atividades práticas no âmbito de cursos de desporto, artes e outras que não dispensem a realização de atividades presenciais”.

O presidente do IPB faz saber que “em casos excecionais, devidamente justificados, podem ser autorizadas pelo diretor da Escola outras atividades letivas presenciais”, que “só poderão ocorrer a partir do momento em que cesse o Estado de Emergência”.

A época de exames para avaliação final e recurso do 2.º semestre deverá ocorrer a partir do dia 22 de junho e poderá ser prolongada até ao final do mês de julho. O calendário de exames será revisto durante o mês de maio e nessa mesma altura serão determinados os exames que são feitos presencialmente ou à distância.

O instituto atribuiu aos orientadores e supervisores de estágios, juntamente com os alunos, a definição de um plano para o retorno progressivo à realização de atividades em contexto presencial.

“Os laboratórios e as unidades de investigação devem definir um plano de funcionamento em situação de contingência, que permita garantir o afastamento social dos estudantes e dos investigadores, privilegiando o teletrabalho sempre que possível, mas garantindo o funcionamento dos projetos de investigação, dissertações e trabalhos de fim de curso de índole experimental em curso”, indica o despacho do presidente do IPB.

As escolas “deverão planear o levantamento progressivo do condicionamento ao funcionamento de bibliotecas, mantendo até ao final do estado de emergência o encerramento dos espaços de estudo e a permissão de acesso a essas instalações apenas para a requisição e devolução de livros”.

O politécnico de Bragança tem cinco escolas com cerca de nove mil estudantes. O Instituto Politécnico de Bragança atualizou o Plano de Contingência Covid-19, tendo em conta o levantamento progressivo das medidas de contenção, mantendo em vigor as medidas anteriormente aprovadas, nomeadamente as medidas de atuação em caso de suspeita de infeção e as medidas de segurança e afastamento social.