Misericórdia do Porto doa máscaras para as prisões e camas para hospital de campanha

A Santa Casa da Misericórdia do Porto (SCMP) doou 50 mil máscaras à Direção-geral dos Serviços Prisionais e disponibilizou, no espaço de 24 horas, dez camas articuladas para o hospital de campanha do Porto.

As primeiras 30 mil máscaras são entregues já amanhã, quarta-feira, no estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo e, de acordo com o provedor da Santa Casa, António Tavares “as restantes vinte mil só devem chegar na próxima semana da China”.



“Uma vez que a Santa Casa ,da Misericórdia de Macau decidiu apoiar a do Porto com um donativo muito substancial de máscaras, nós decidimos apoiar a Direcção-geral dos Serviços Prisionais”, revela o provedor, recordando a gestão partilhada do estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo feminino com a direcção-geral, para acentuar “este espírito de grande colaboração entre as duas partes”.

Assim, “as primeiras 30 mil máscaras serão entregues amanhã na ala feminina do estabelecimento de Santa Cruz do Bispo e as restantes 20 mil deverão ser entregues na próxima semana já que estamos a aguardar que cheguem da China”.

António Tavares sublinha que o objectivo “é evitar que as cadeias portuguesas se tornem um foco intensivo de covid-19“. Nas palavras do provedor da SCMP, esta doação “é uma atitude que prestigia as duas instituições e que ao mesmo tempo evidencia o esforço de colaboração que é preciso ser feito com aqueles homens que são os guardas prisionais, que estão na linha da frente e também com os próprios reclusos que também precisam das suas próprias protecções”.

Entretanto, a Misericórdia resolveu também disponibilizar 10 camas articuladas para o hospital de campanha do Porto, montado no Palácio de Cristal. António Tavares revela que “ontem mesmo, a Câmara do Porto solicitou-nos apoio em termos de camas articuladas” que “estão neste momento a ser levantadas do Hospital da Prelada”.

“As camas articuladas são para dar mais algum conforto a alguns doentes que por força das circunstâncias já não precisam de estar nos hospitais centrais mas ainda não têm condições para regressar às suas casas e para poderem estar com o devido cuidado e acompanhamento nas suas casas”, refere o provedor, que assinala o facto de “a Santa Casa da Misericórdia, mais uma vez, demonstrar a sua solidariedade, disponibilizando em 24 horas dez camas articuladas, para corresponder a este esforço conjunto e com grande significado da nossa sociedade e da nossa região”.