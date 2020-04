Helena Roseta: “É possível que tenhamos de pôr de pé o subsídio de renda”

Quanto tempo é que estas medidas de exceção devem perdurar durante a pandemia. As Nações Unidas têm uma expressão difusa de “período razoável de tempo”. Qual será?

Já não estou na Assembleia da República, mas mantenho boas relações com os deputados que tratam destas áreas e propus três meses. Ficou apenas um mês. Mas não estou muito preocupada. As pessoas ficam ansiosas em relação ao seu futuro, mas estou convencida de que vamos ter de voltar a legislar.

Estou convencida − já antes da pandemia estava e agora ainda mais − que vai levar a uma revisão da lei das rendas. É uma lei que está cheia de remissões para outras leis e é muito confusa. Tem grandes paradoxos e coisas contraditórias. Precisamos de uma lei nova de raiz e de fazer transitar os contratos existentes para outra lei, que terão de ter em conta o novo normal do que serão os custos da habitação.

Portugal é dos países da frente, em termos de União Europeia, em matéria de subida de preços da habitação antes da pandemia, nos últimos dois anos. Éramos o 5º país do mundo em termos de subida dos valores da habitação no mundo. Se também fossemos o 5º país no mundo em aumento de rendimento das famílias, estava encantada, mas não é o caso. Temos uma disfunção grave que afeta um direito essencial que é o direito à habitação que não se resolve de um dia para o outro, mas a pandemia, de certa maneira, é uma grande chicotada que nos obriga a pensar e a olhar para frente e a pensar no que temos de mudar.

E o que temos de mudar?

Aplicar a lei de bases das rendas que já aponta uma data de caminhos importantes, e que se faça uma nova lei das rendas.

Em que é que a lei de bases pode ajudar nesta situação?

Põe preto no branco quais os deveres do Estado perante as pessoas para que haja habitação decente. E isso está lá tudo escrito. Está na Constituição que o Estado tem de garantir habitação adequada a toda a gente, mas a legislação depois só traz medidas avulsas. A lei de bases dá um enquadramento geral, quer para as cidades, quer para as zonas rurais, quer para o interior, quer para os sítios onde há crise de habitação porque há uma pressão urbanística. Os locais mais isolados, as aldeias.

"Estou convencida − já antes da pandemia estava e agora ainda mais − que vai levar a uma revisão da lei das rendas. É uma lei que está cheia de remissões para outras leis e é muito confusa. Tem grandes paradoxos e coisas contraditórias"

Tem esse espetro todo, é muito importante que a lei de bases possa ser cumprida. E que haja uma fiscalização sobre o mercado da habitação, que se cumpra também, porque permite que a habitação não seja vista apenas como um mercado imobiliário, que se compra, vende e aluga − que tem valor evidentemente − mas também como um direito social. A Segurança Social também tem de se chegar à frente, e isto obriga a pensar no futuro.

Os prejuízos estão a ser igualmente distribuídos por senhorios e arrendatários?

É superior para os senhorios do que para os arrendatários. Eles têm direito ao tal empréstimo se deixarem de receber rendas, mas é posta uma condição que não é posta nos arrendatários: o seu rendimento tem de ser inferior a um IAS (Indexante dos Apoios Sociais) [em 2020 é de 438,81 euros]. Só quem ficar com menos do que este valor, por perder rendas durante a crise, é que pode pedir o empréstimo do IHRU.

Creio que é muito baixo este valor de um IAS, é abaixo do salário mínimo. É muito mau, devia ser mais equilibrado. Suponha uma família de pessoas idosas, imagine emigrantes que compraram casas em Portugal e que alugam, e que estão a contar com esse rendimento quando se reformam. Quando fazem as contas ao que recebem não chega aos 700 ou 800 euros, é acima do IAS e por isso não recebem nada. Acho que isto não está bem.