Graça Freitas garante que Ota não está em risco após realojamento dos infetados do hostel de Lisboa

O realojamento de refugiados e migrantes - os 170 que estavam no hostel de Lisboa e agora estão a ser acolhidos na Base Aérea da Ota - não vai pôr em risco a população local.

Graça Freitas sublinhou que estas pessoas que estão a ser realojadas na Ota com os devidos cuidados. “Nós já sabemos quem são os positivos, quem aguarda testes e quem são os negativos para já”, disse.

Ainda assim, de forma a que todos estejam o mais protegidos possível, as autoridades de saúde vão “ver se houve mais pessoas que tenham tido contactos”.

Aquele local, neste momento, está a ser alvo de um processo de descontaminação e limpeza.

25 de abril sempre “com a dignidade que ela merece”

O tema da cerimónia de comemoração do 25 de Abril na Assembleia da República foi também tema de na conferência de imprensa diária.

Apesar de toda a polémica à volta do acontecimento, Graça Freitas garantiu que "o Parlamento tomou todas as medidas necessárias e suficientes para cumprir as regras que estão estabelecidas para eventos deste tipo”.