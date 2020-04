Governo diz que “não é o momento" para pensar em subsídios de risco para profissionais de Saúde

Veja também:

O Governo pensa que o surto do Covid-19 não traz as condições necessárias para que se pense em subsídios de risco para os profissionais de Saúde. Quem o disse foi o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, na conferência de imprensa desta terça-feira, quando questionado sobre a possibilidade de os trabalhadores dos hospitais e outras unidades de cuidados médicos receberem compensações remuneratórias ou subsídios de risco.

Lacerda Sales justificou a decisão com as dificuldades que pessoas estão a passar, de forma generalizada por esta altura, por perda de rendimentos ou de emprego. “Não me parece que seja esta altura própria para se pensar em situações de compensação remuneratória ou subsídios de risco”, disse o governante.

O secretário de Estado da Saúde foi questionado sobre a notícia do adiamento para maio dos aumentos salariais dos profissionais de saúde, e pediu desculpa pela falha.