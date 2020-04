Évora. Monte alentejano transformado em centro de acolhimento para sem-abrigo

Construído para ser estrutura provisória para a Feira de São João de 1970, o conhecido Monte Alentejano, no Rossio de S. Brás, em Évora, está agora transformado, temporariamente, em Centro de Acolhimento para Sem-Abrigo.



Trata-se de “uma resposta concreta e especializada para apoiar os sem-abrigo”, no âmbito do Plano de Contingência de Évora para a Covid-19, explica a câmara de Évora, em comunicado enviado Renascença e onde anuncia a “instalação dos primeiros utentes.”

Este equipamento municipal, com inúmeras utilizações, seja por parte da autarquia, seja de particulares e agentes do concelho, foi alterado para poder constituir-se em apoio social nesta fase excecional.

“Esta estrutura serve, essencialmente, para minimizar os efeitos do vírus do ponto de vista social, uma vez que o centro é uma possibilidade para eles (sem-abrigo), não é uma obrigação”, esclarece a vereadora do município eborense, com o pelouro da ação social, Sara Dimas Fernandes.