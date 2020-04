Eurodeputado lança concurso. O vencedor vai ao Parlamento Europeu

Veja também:

“Superar pela nossa terra” é o nome do concurso lançado pelo eurodeputado do PSD, José Manuel Fernandes, que oferece aos vencedores uma visita ao Parlamento Europeu, em Bruxelas.



A iniciativa pretende estimular a criatividade dos portugueses, no humor, na literatura e na música, fomentado a partilha das experiências ou reflexões sobre o confinamento e a crise do Covid-19.

“Estimular a criatividade é uma ajuda para todos os que se encontram em isolamento social superarem os dias impostos pela pandemia do coronavírus”, afirma o eurodeputado, justificando desta forma a iniciativa de lançar o concurso, assente “sempre numa dinâmica digital, para que os portugueses mostrem a sua veia artística, em tempos de pandemia”.

Neste contexto até final do mês de maio, os portugueses são desafiados dar largas à imaginação, através de um vídeo de humor, uma música ou um texto.

Os concorrentes devem postar os seus vídeos ou escritos nas respetivas páginas pessoais do Facebook, com a hashtag #superarpelanossaterra e #ficaemcasa. Depois, devem submeter a respetiva candidatura, através do e-mail superarpelanossaterra@gmail.com, até 31 de maio.

Nos vídeos de humor e de música, os vencedores são determinados pelo número de “Gostos” do trabalho partilhado. Na vertente literária (com textos narrativos ou poéticos), a decisão competirá a um júri, formado por três pessoas ligadas às áreas temáticas do concurso. A este júri caberá ainda avaliar o cumprimento do regulamento e dos critérios de participação.

Os vencedores serão conhecidos no dia 10 de junho de 2020, na página da internet do eurodeputado: www.josemanuelfernandes.eu, onde pode também ser consultado o regulamento.

Criatividade e originalidade são os critérios base de participação. Uma visita ao Parlamento Europeu para duas pessoas, com viagens e estadia pagas é o prémio oferecido aos vencedores de cada categoria.

“Há total liberdade criativa para mostrar em vídeo como rir é a melhor forma de ultrapassar este momento, ou para expressar em músicas ou textos literários originais o tempo excecional que todos atravessamos”, afirma o eurodeputado, salientando que “os psicólogos têm afirmado que o humor é uma estratégia positiva para que as pessoas falem daquilo que estão a sentir ou para ultrapassarem alguma angústia vivida com a atual situação”.