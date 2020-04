Esgotada a linha de crédito de 400 milhões de euros para as empresas

Veja também:

Siza Vieira, ministro da Economia, anuncia que está esgotada a linha de crédito criada pelo governo de 400 milhões de euros para apoiar as empresas na altura de dificuldade devido à Covid-19. Há já 21 mil novos pedidos de financiamento e nova linhas a ser preparadas.

"Lançámos uma linha que foi totalmente esgotada e o dinheiro já está nas empresas. Foi feita no quadro do sistema tradicional de garantia mútua. No dia 4 de abril tivemos finalmente autorização da Comissão Europeia para dar garantias de estado a novas linhas, com condições muito diferentes. Já temos cerca de 21 mil pedidos de financiamento", afirmou, na na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.

O ministro da economia presta contas sobre o impacto do combate à pandemia que fez aumentar o desemprego, mas não tanto quanto o governo esperava, principalmente devido ao acesso ao "lay-off" simplificado.



"Os pedidos do subsídio de desemprego subiram, são cerca de mais 58 mil inscritos em comparação ao mesmo mês do ano anterior. O desemprego está a crescer, mas não como seria de esperar e isso deve-se ao efeito do acesso ao 'lay-off' simplificado", explica.