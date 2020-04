Ensino experimental à distância? Sim, é possível

Veja também:

Chama-se José Jorge Silva Teixeira e tem 50 anos. É professor de Física e Química do 3.º ciclo do Secundário, no Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, em Chaves. Em 2018, venceu a primeira edição do Global Teacher Prize Portugal.

O professor inspirador, que fundou o “Clube do Ensino Experimental das Ciências (CEEC), um clube informal que articula com o ensino formal”, continua a inovar, a inspirar e motivar”, porque a motivação, garante, é a chave da aprendizagem - "feita com motivação fica para o resto da vida", assinala.

Com o país em confinamento e as escolas sem alunos, o professor Jorge Teixeira lançou um projeto de ensino à distância que permite aliar os conteúdos disciplinares, a programação e a robótica à tecnologia do micro:bit. Tudo isto com aplicação às situações do dia a dia, inclusive para ajudar a evitar a propagação da pandemia da Covid-19.

“Uma das coisas que nós criámos foi um sensor que quando nós levantamos e colocamos a mão na cara, o micro:bit apita, emite um alarme sonoro e luminoso, para evitar esse tipo de movimentos”, conta o professor à Renascença, acrescentando que “o micro:bit pode ser utilizado como termómetro médico e até mesmo recolher dados do interior de um frigorífico”.

O projeto conta com a participação de 26 alunos do 10º ano que integram o Clube do Ensino Experimental das Ciências e que a partir de casa utilizam o micro:bit, um dispositivo equiparado ao computador, mas com o tamanho de um cartão de crédito, para realizarem tarefas que englobam desde monitorização de sensores, criação de robôs até à produção de músicas, entre outras.

O principal parceiro deste projeto é a Robert Mauser Lda, uma empresa com sede em Lisboa, que ofereceu 17 micro:bit para os alunos utilizarem em casa, os restantes foram cedidos pelo Centro de Recursos de Atividades Laboratoriais Móveis.

O projeto combina os conteúdos dos programas escolares com a programação e a robótica.

“É totalmente novo. Os alunos não conheciam o micro:bit, não sabiam programar, são alunos de física e química. E o que nós estamos a fazer é trabalhar em três componentes: a robótica, a programação e os conteúdos dos programas das disciplinas, que pode não ser só física e química, pode ser matemática ou biologia. É conforme a imaginação que tivermos”, especifica.

Não há limites e podem ser desenvolvidos vários projetos. O fundamental é a imaginação e a vontade.

“Basta ter imaginação. Qualquer pessoa pode programar, desde os 10 anos até idades muito superiores. E podemos fazer vários projetos, tendo em conta a imaginação que nós temos”, afirma Jorge Teixeira, acrescentando que “podem ser desenvolvidos projetos mais associados aos programas curriculares, como, por exemplo, determinar a que distância está uma trovoada ou fazer o estudo do movimento de um objeto ou, então, programas que tem mais a ver com as coisas do dia-a-dia”.