DGS vai investigar subida de 35 mil casos suspeitos de Covid-19 em 48 horas

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, prometeu, esta terça-feira durante a conferência de imprensa diária, investigar o pico de suspeitos de Covid-19 que ocorreram entre domingo e segunda-feira, em que se somaram mais 35 mil casos.

Depois de na segunda-feira ter referido que a estratégia da DGS era a de ter "uma malha larga" para apanhar o maior número de casos, um dia depois, perante a insistência da Renascença para perceber as causas desta variação anómala, prometeu que se encontrasse alguma justificação digna de registo, posteriormente a comunicaria.

"Temos tido uma grande estabalidade, mas há variações diárias aleatórias e ainda as variações dos suspeitos quando há casos como lares ou o caso do hostel em Lisboa. Estas variantes aumentam logo estes números. A metodologia mantém-se, no entanto. Não esquecer também que os testes têm aumentado em lares, nos últimos dias", explica a diretora-geral da Saúde.