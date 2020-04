DGS atribui pico de casos suspeitos a “reforço no apelo à notificação”

O pico de subida de casos suspeitos e de casos não confirmados registado no boletim da Direção Geral de Saúde (DGS) no domingo, dia 19, e na segunda-feira, pode dever-se a um “reforço no apelo à notificação” de todos os casos, justifica a DGS em resposta à Renascença.

Na conferência de imprensa desta sexta-feira, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, tinha prometido investigar o pico de suspeitos de Covid-19 que ocorreram entre domingo e segunda-feira, em que se somaram mais 35 mil casos.

Depois de na segunda-feira ter referido que a estratégia da DGS era a de ter "uma malha larga" para apanhar o maior número de casos, um dia depois, perante a insistência da Renascença para perceber as causas desta variação anómala, prometeu que se encontrasse alguma justificação digna de registo, posteriormente a comunicaria.

Já esta noite, a Renascença recebeu a justificação. “Atendendo à evolução da pandemia de Covid-19 a notificação de todos os casos confirmados, suspeitos e não confirmados tem sido uma preocupação. Nesse sentido tem havido um reforço no apelo a esta notificação nos últimos dias, que poderá explicar este aumento de registos, visível tanto no número de casos suspeitos, como no número de casos não confirmados”, lê-se na nota enviada à Renascença.

O boletim de domingo tinha uma subida de 24.893 nos casos suspeitos, que passava de 162.711 para 187.604. A isto juntava-se uma subida quase na mesma ordem nos casos não confirmados: passavam de 137.860 para 162.439, uma subida de 24.570. Estas subidas representaram um pico nunca antes vistos nos anteriores boletins. A única vez em que o aumento diário de suspeitos tinha sequer ultrapassado os 10 mil tinha sido no dia 9 com uma subida de 10.272.

Tendo isso em conta, logo no domingo a Renascença enviou um mail à DGS a questionar as razões de uma subida tão grande no boletim daquele dia. No dia seguinte, o aumento não foi tão grande, mas ultrapassou os 10 mil (10.749), o que fazia com que, em 48 horas, o número de aumento de casos suspeitos tivesse ultrapassado os 35 mil.

Na conferencia de imprensa de segunda-feira, Graça Freitas disse que o critério usado em Portugal é de “malha larga” para apanhar todos os casos. “Neste momento utilizamos no SNS uma malha muito larga. Preferimos apanhar muitos casos que não sejam positivos a deixar passar um caso positivo. Todas as pessoas que ligam para o SNS 24 e que apresentam sintomas, mesmo que sejam ligeiros, ficam como suspeitos. Depois são contactados por um médico, são testados e acabam por ser negativas. Mas é uma estratégia do nosso país captar o máximo possível de pessoas suspeitas para fazer o teste", explicou.

Contudo, nesta terça-feira, o crescimento do número de casos suspeitos desceu para uns “normais” 4.416, um número muito mais de acordo com o que tem sido registado desde a última semana de março. Perante a insistência da Renascença sobre que explicações poderia dar para as variações dos boletins de dia 19 e dia 20, Graça Freitas respondeu que não tinha havido nenhuma alteração de critérios nos últimos dias que pudesse explicar aqueles números.

"Temos tido uma grande estabilidade, mas há variações diárias aleatórias e ainda as variações dos suspeitos quando há casos como lares ou o caso do hostel em Lisboa. Estas variantes aumentam logo estes números. A metodologia mantém-se, no entanto. Não esquecer também que os testes têm aumentado em lares, nos últimos dias", respondeu a diretora-geral da Saúde, prometendo investigar o pico de domingo e segunda.

Esta terça-feira à noite chegou, então, a resposta à pergunta que a Renascença tinha colocado no domingo, com a DGS a justificar o pico com o reforço do apelo às notificações que fez nos últimos dias.