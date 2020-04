Covid-19. Portugal vai começar a produzir máscaras comunitárias em breve

“Das 400 empresas que nos contactaram e manifestaram vontade em fazer coisas neste domínio, eu diria que entre 200 e 250 são empresas de confeção que estão interessadas em ter este produto no seu portfolio”, explica Brás Costa, diretor do CITEVE.

O centro fez esse trabalho e, a par com o Infarmed, já publicou as especificações técnicas para as empresas começarem a produzir máscaras sociais reutilizáveis. Mais de 200 empresas deverão arrancar com a produção.

As empresas têxteis e de confeção têm todas as características e capacidades para fazer este tipo de produto, que ajudará a colmatar a falta das tradicionais máscaras dos equipamentos de protecção individual. Mas, porque não se fazem destas máscaras em Portugal, faltava às empresas as especificações técnicas para o seu fabrico.

Mais de 200 empresas do setor têxtil pediram ajuda ao Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário (CITEVE) para fabricar máscaras comunitárias ou sociais, para travar o contágio da Covid-19. Para além do mercado nacional, há capacidade para exportação dos produtos.

Garantia de qualidade das máscaras comunitárias

Há que referir que estas máscaras comunitárias, como são denominadas, não se inserem na classe de dispositivos médicos nem na classe de equipamentos de proteção individual. E por isso, não estão inseridas no conceito da marca CE.

Quem o lembra é Pedro Portugal Gaspar, inspetor geral da ASAE, que explica que a nível europeu, “permitiu-se uma derrogação da circulação desses produtos, que não tenham necessariamente a marca CE. A perspetiva é a aplicação das normas técnicas a utilizar no fabrico deste tipo de produtos”.

De resto, no site da ASAE, na parte dos equipamentos de protecção individual, e na do Infarmed, no caso de dispositivos médicos, está o conjunto de normas técnicas a cumprir, no fabrico de outros produtos.

Mas apesar das máscaras comunitárias não estarem inseridas no conceito da marca CE, o setor têxtil quer garantir ao comprador que as máscaras que vai produzir estão devidamente certificadas e aprovadas e, por isso, está a ser preparada uma espécie de selo que comprove essas garantias.

Brás Costa explica que trabalharam “quer com o Ministério da Saúde, quer com organismos do Ministério da Economia, no sentido de dar essa garantia aos consumidores”.

O modelo não está completamente definido, mas a ideia é que os produtos colocados no mercado “tenham a aposição de um selo que dê essas garantias e evite que produtos que não cumprem as especificações e que não protegem” levem os consumidores a comprar gato por lebre.