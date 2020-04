Covid-19. Infetados na Base Aérea da Ota não causam preocupação ao munícipio de Alenquer

"Temos de partir do princípio que quem está a trabalhar nestas situações diretamente tem todo o cuidado para evitar o contágio. Mais ainda quando sabemos que são casos confirmados. Estamos a falar de pessoas com formação, com equipamentos de proteção individual e técnicos", diz.

"O transporte foi feito com todo o cuidado. Isto vai ser tema em Alenquer porque a base da Ota felizmente é em Alenquer. Tentem perceber que, se os recebemos, é porque temos qualidades e condições técnicas e humanas para as recebes", disse.

De acordo com o vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Castro, foram transportados 170 cidadãos estrangeiros, dos quais 136 testaram positivo à presença do novo coronavírus (SARS-CoV-2), sete cujos resultados foram inconclusivos e 26 cujos resultados dos testes foram negativos.

Presidente da junta preocupado

Diogo Carvalho, presidente da junta de freguesia de Alenquer, explica que a população está apreensiva devido à estreita relação que existe entre a população da freguesia e a base aérea onde muitos trabalham.

"Se não recebermos informação tranquilizadora, nunca vamos estar tranquilos. Há pouco tempo passei na freguesia e vi pessoas preocupadas com os familiares que trabalham lá. Essa informação não existe, ninguém sabe a probabilidade de transmissão, está tudo muito por descobrir de uma doença que vai estar às nossas portas", diz, também em declarações à "Rádio Voz de Alenquer".

O presidente da junta queixa-se sobretudo de falta de informação por parte das autoridades militares, que deveriam tranquilizar a população.



"Peço às pessoas para aguardarem mais um pouco, porque teremos mais informações. A minha mensagem vai mais para as autoridades do que para a população, porque devem clarificar a informação para que as pessoas fiquem tranquilas. Não posso ser eu, tem de ser alguém que não transmitiu a mensagem a dizer às pessoas para ficarem calmas. Se agiram bem no combate à pandemia numa primeira fase, não se percam durante a batalha", termina.

Em Portugal, morreram 735 pessoas das 20.863 registadas como infetadas, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

Das pessoas infetadas, 1.208 estão hospitalizadas, das quais 215 em unidades de cuidados intensivos, e mantém-se as 610 dadas como curadas.



Portugal cumpre o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o decreto presidencial que prolongou a medida até 2 de maio prevê a possibilidade de uma "abertura gradual, faseada ou alternada de serviços, empresas ou estabelecimentos comerciais".