Correios já vendem máscaras e gel desinfetante

A partir desta terça-feira já é possível comprar máscaras e gel desinfetante nos postos dos Correios.

Os CTT começaram a vender ao público estes dois produtos de proteção à actual pandemia, nas lojas de todo o país.

Em comunicado, a empresa explica ainda que as máscaras têm certificação de nível 2, segundo a diretiva comunitária, são vendidas em embalagens de seis unidades, por 10 euros.

O gel desinfetante, com 70% de álcool, é vendido a cinco euros. A embalagem tem 100 mililitros e está também de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O objetivo, refere a empresa, é limitar o mais possível as deslocações das pessoas neste período de contingência.

