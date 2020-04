​Chaves disponibiliza um milhão de euros a famílias e empresas

Veja também:

A Câmara Municipal de Chaves criou um pacote de apoios financeiros às famílias e empresas mais afetadas com a pandemia de Covid-19.



“A resposta aos diferentes problemas criados pela Covid-19, é uma obrigação de todos, da comunidade no seu conjunto, com especiais obrigações para o Estado Central, para o setor financeiro, para os grandes grupos económicos, e naturalmente, também, para as autarquias locais, especialmente conhecedoras da específica realidade local, sem escamotear a relevância da solidariedade do sector social e dos cidadãos, afirma o presidente da autarquia.”

Nuno Vaz salienta ainda que era “essencial produzir um conjunto de medidas económicas e financeiras dirigidas apenas às famílias e empresas que tiveram uma perda de rendimentos devido à covid-19”.

De acordo com o autarca, a situação difícil das finanças do município de Chaves aconselha “a prudência na estruturação e dimensão do pacote de apoios financeiros”, ressalvando que “razões de solidariedade e humanismo determinam a adoção de medidas excecionais, de natureza transitória”.

Tais medidas visam “mitigar os efeitos decorrentes da pandemia do Covid-19, nas famílias e empresas com sede no concelho, que viram os respetivos rendimentos habitais reduzidos de forma significativa”.

As medidas delineadas poderão ser objeto de ajustamento ou reforço, em função da evolução da pandemia do Covid-19 e do eventual agravamento dos efeitos decorrentes da mesma para as famílias e empresas.

Medidas paras cidadãos e famílias

A autarquia criou um fundo de emergência social, com a dotação inicial de 100 mil euros, com a possibilidade de ser reforçado com igual valor, em caso de necessidade, destinado a dar resposta à população mais vulnerável economicamente.

São contempladas sobretudo as pessoas idosas e/ou portadores de deficiências que não tenham rendimentos de subsistência, nem retaguarda familiar, no sentido de “assegurar as condições mínimas de sobrevivência, garantindo, por esta via, a aquisição de géneros alimentares de primeira necessidade, refeições, apoio à renda e comparticipação na aquisição de medicamentos”, explica a autarquia.

Até 30 de junho de 2020, é suspenso o pagamento das rendas em todos os fogos municipais, com a possibilidade de pagamento do valor correspondente a essas rendas, até ao final do ano de 2021, sem qualquer juro de mora ou penalização.

O programa municipal de apoio financeiro à aquisição de medicamentos é ampliado pelo período de 90 dias, prorrogável em caso de necessidade, de modo a abranger a população que tenha rendimento per capita igual ou inferior ao Indexante dos Apoios Sociais (IAS).

É ainda concedido um desconto de 10% na fatura da água, saneamento e resíduos sólidos urbanos, nos meses de abril, maio e junho de 2020, aos consumidores domésticos e não domésticos que comprovadamente tenham visto os seus rendimentos diminuídos em valor superior a 30%.

O pagamento dessas faturas foi prorrogado para 90 dias, podendo o pagamento em prestações ser distribuído por nove meses sem juros de mora, para clientes com comprovada baixa de rendimentos.

Medidas para as empresas

A autarquia abdica da derrama de 2020 devida pelas empresas, com volume de negócios inferior a 150 mil euros, com sede em Chaves e isenta do pagamento de renda/taxa todos os estabelecimentos comerciais instalados em espaços municipais que tenham sido encerrados por imperativo legal, ou seja, em consequência da declaração do estado de emergência.

A autarquia decidiu ainda pela isenção durante todo o ano de cobrança das taxas municipais de esplanadas e publicidade de todos os estabelecimentos comerciais, à exceção de bancos, instituições de créditos, seguradoras, supermercados e hipermercados e farmácias.

Já as empresas encerradas por imperativo legal ficam ainda isentas do pagamento da componente fixa da tarifa de água/saneamento/resíduos sólidos.

A Câmara Municipal compromete-se ainda ao pagamento, no máximo a 15 dias, de todas as faturas/notas de débito aceites/conferidas emitidas por fornecedores com sede no concelho de Chaves, de modo a reforçar a disponibilidade de tesouraria das mesmas.