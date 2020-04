Câmara de Matosinhos quer separação entre utentes infetados e não infetados do Lar do Comércio

Veja também:

A presidente da Câmara de Matosinhos assegura que todos os utentes e funcionários do Lar do Comércio serão testados. E promete verificar, com as autoridades de saúde, se a instituição está a cumprir a separação entre utentes infetados e os que testarem negativo.

"A Câmara vai acompanhar a autoridade de saúde na verificação do cumprimento do plano de contingência, para garantir que há condições que garantam a separação entre utentes infetados e não infetados. Se for necessário um espaço para recolher as pessoas, a Câmara tem um hotel arrendado para onde essas pessoas podem ir”, explicou Luísa Salgueiro à Renascença.

Horas depois de se confirmarem três mortes e a infeção de 26 utentes no Lar do Comércio, a autarca não esconde a sua preocupação, e promete acompanhar o assunto de perto.

“Trata-se sobretudo da gestão da própria instituição. O Lar do Comércio é a maior instituição que nós temos no concelho, tem 220 utentes neste momento, tem umas instalações suficientemente grandes para conseguir circuitos entre utentes contaminados e utentes não contaminados. E a Câmara, dentro das suas possibilidades, continuará a pagar os testes até que eles terminem e, com a autoridade de saúde e a segurança social, verificar se a associação cumpre as regras."

A pandemia de covid-19 já atingiu 193 países e territórios, registando-se mais de 174 mil mortos e mais de 2,5 milhões de pessoas infetadas a nível global. Em Portugal, morreram 762 pessoas num total de 21.379 confirmadas como infetadas, segundo o último balanço da Direção-Geral da Saúde.