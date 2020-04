Braga. Bombeiros infetados denunciam cortes salariais "brutais", Câmara pede intervenção do Governo

Veja também:

A Câmara de Braga apelou esta quarta-feira a uma alteração da lei para poder pagar integralmente os salários aos bombeiros sapadores locais que ficaram em casa por terem sido infetados com Covid-19, disse o vereador da Proteção Civil.

Altino Bessa adiantou que o pedido de alteração do decreto-lei já seguiu para o gabinete da ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão. "Nós queremos pagar os salários por inteiro, porque achamos que é mais do que merecido e devido, mas estamos impedidos de o fazer, sob pena de violação da lei", acrescentou.

Em causa estão 18 bombeiros sapadores, todos do mesmo turno, que ficaram infetados com Covid-19 e tiveram de ficar em casa.

Em comunicado, o Secretariado Regional do Norte da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais/Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP/SNBP) refere que os sapadores em questão vão sofrer cortes salariais "brutais". "Estes profissionais não se podem sentir abandonados e não podem ser prejudicados, passando a receber menos dos que os trabalhadores de empresas sujeitos a 'lay-off'", refere o comunicado.

A ANBP e o SNBP sublinham que a baixa deverá ser paga a 100%, "a exemplo do que é praticado nos casos de isolamento social e de assistência à família". "Não podem ver reduzidos o seu vencimento entre 30% e 40% por terem ficado doentes. Não concordamos que estes casos sejam tratados como uma baixa normal, porque esta também não é uma situação normal de doença", acrescentam.

O vereador da Proteção Civil na Câmara de Braga considera "inteiramente justas" as reivindicações e reiterou que a autarquia está "disponível e com vontade" de pagar o vencimento por inteiro. "Não podemos avançar agora com o pagamento porque a lei não deixa, mas fá-lo-emos imediatamente quando o decreto for alterado", disse ainda Altino Bessa.

Segundo o vereador, 10 dos 18 bombeiros infetados voltarão ao serviço na quarta-feira.