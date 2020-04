Trump baixa projeções de vítimas nos Estados Unidos

Veja também:

O Presidente dos Estados Unidos acredita que o número de vítimas do novo coronavírus não vai chegar aos 100 mil no país.

Em conferência de imprensa, Donald Trump atualizou as suas projeções quanto ao número de mortos e, depois de ter lembrado que os especialistas apontavam para um valor entre 100 e 200 mil, agora num valor entre 50 e 60 mil.

“Se não tivéssemos feito o que fizemos, podíamos ter tido um milhão, talvez dois milhões de mortos, se calhar mais do que isso”, referiu.

Segundo os últimos dados, os Estados Unidos têm neste momento mais de 40 mil mortos e quase 800 mil casos confirmados de Covid-19.

O líder norte-americano voltou a elogiar a sua política, nomeadamente no que diz respeito a ventiladores e ao número de testes realizados.

“Ventiladores, ventiladores… as pessoas só conseguiam falar de ventiladores. Fizemos um grande trabalho aí, construímos muitos ventiladores. Temos tantos que a dado momento, em breve, começaremos a ajudar o México, a Itália e outros países que precisam desesperadamente de ventiladores”, referiu.

Garante Trump que os Estados Unidos são agora “os reis dos ventiladores em todo o mundo, temos milhares a serem feitos todas as semanas e de grande qualidade”.

Quanto aos testes, o Presidente dos Estados Unidos garante que o país já é um dos países que mais cidadãos testam por milhão de habitante no mundo.

O Presidente voltou a falar do plano de reabertura dos Estados Unidos e desta vez reconheceu que há governadores nos vários estados “a pensar na fase um e a anunciar planos para o ressurgimento económico”.

Apesar disso, reforçou que os norte-americanos vão ter de “manter vigilância apertada e continuar a praticar medidas de higiene cautelosas, distanciamento social e outras medidas de prevenção”.

O preço do petróleo também não foi esquecido neste briefing diário sobre a pandemia do novo coronavírus. Trump reconheceu que o preço “está a um nível muito interessante para muitas pessoas” e, por isso, “vamos encher as nossas reservas nacionais de petróleo, as nossas reservas estratégicas”.