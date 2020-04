OMS rejeita teoria da conspiração. “Todas as provas sugerem que a Covid-19 tem origem animal"

Veja também:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) garante que todas as evidências mostram que o novo coronavírus é originário dos morcegos da China, no final do ano passado, e não foi manipulado ou criado em qualquer laboratório.

É a resposta ao Presidente norte-americano, Donald Trump, que na semana passada disse que estava a avaliar se o vírus tinha sido criado num laboratório em Wuhan.

Numa conferência de imprensa em Genebra, a porta-voz da OMS, Fadela Chaib, garantiu esta terça-feira que tudo aponta para que o vírus tem origem nos animais.

“Todas as provas disponíveis sugerem que o vírus tem origem animal e não foi manipulado ou criado num laboratório ou noutra instalação”, afirma a porta-voz da OMS.