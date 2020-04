Regresso ao futebol "nestes moldes não é responsável, nem seguro"

Veja também:

A Associação Portuguesa de Defesa do Adepto (APDA) questiona os critérios de um eventual regresso aos relvados, em breve, em Portugal. Martha Gens, em declarações a Bola Branca, considera que ainda não é seguro voltar ao campo para competir, mesmo com as bancadas despidas.

"A presença dos adeptos será um dos pontos que terá de ser atendido. Quais são os motivos imperativos que levam a que esta situação tenha de regressar nestes moldes, acabando por colocar [em risco] a saúde dos que trabalham no futebol? Nesta fase não é seguro, não é responsável e não revela que estejam a ser tomadas as mesmas medidas em consonância com os outros setores da sociedade", declara.

Para Martha Gens, "o futebol sem adeptos não é propriamente futebol e não poderá ser uma solução a longo prazo".

Sobre a possibilidade de os estádios serem ocupados de forma parcial com público, uma possibilidade levantada nas últimas horas pela imprensa, Martha Gens admite as dificuldades que essa medida acarretaria.

"Será sempre um desafio estrutural brutal e para o qual não creio que possamos estar preparados. Isto é, como será feito o controlo aos estádios? Como é que estes serão desinfetados? Será obrigatório o uso de máscaras, quando a própria lei não permite que se oculte o rosto? A proximidade? Não sei, seriam desafios brutais", atira.