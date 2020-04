​UEFA reúne Federações para definir calendário das competições de clubes

A UEFA marcou para esta terça-feira uma reunião com os secretários-gerais das suas 55 federações para discutir, entre outros temas, o calendário do que resta das suas provas da presente temporada.

Outro dos temas a discutir, tem a ver com as novas datas do mercado de transferências e a sua adaptação à prevista extensão do período de competição da presente temporada, nos diversos campeonatos internos.

A este encontro com os representantes das federações nacionais segue-se uma reunião do Comité Executivo da UEFA, agendada para a próxima quinta-feira, dia 23 de abril.