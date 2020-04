UEFA deixa “recomendação forte” para que Ligas possam acabar época

A UEFA admite ainda que sejam considerados "alguns casos especiais assim que sejam desenvolvidas as linhas orientadoras sobre a participação nas competições europeias" da próxima época, no caso de campeonatos que sejam cancelados.

"Várias opções de calendarização foram apresentadas, cobrindo tanto jogos de seleções como de clubes", pode ler-se no comunicado. O reatar das competições, nacionais e europeias, de clubes e de seleções, bem como o modelo para a temporada 2020/21 estará no centro da agenda da reunião do Comité Executivo da UEFA, marcado para quinta-feira.

Na segunda-feira, o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, disse que as Ligas estão prontas para jogar à porta fechada, porque "é melhor do que não jogarem", o que teria um "impacto terrível" a nível económico. A Liga Portuguesa tem a intenção de retomar as competições a 14 ou 21 de junho, com avançou a Renascença.

Leia o comunicado da UEFA na íntegra:

"A UEFA reuniu hoje as 55 federações-membro por videoconferência e apresentou uma atualização das opções analisadas pelos dois grupos de trabalho criados em meados de março.

Uma variedade de opções de calendário foi apresentada, abrangendo tanto os jogos das competições nacionais dos clubes como das seleções, a nível internacional.

O financiamento das Associações Nacionais através do programa HatTrick da UEFA também foi discutido, com a UEFA a reiterar o compromisso de cumprir os pagamentos às federações membro, conforme planeado.

Houve uma forte recomendação para terminar as principais competições nacionais, embora se entenda que pode haver alguns casos especiais. A UEFA está a desenvolver algumas diretrizes sobre a participação nas competições internacionais de clubes, a fim de ajudar as suas federações-membro no caso de cancelamento dos respetivos campeonatos os taças.

Quaisquer desenvolvimentos sobre os temas tratados serão anunciados após o Comité Executivo da UEFA na quinta-feira".