​Luís Castro. “Shakhtar regressa ao relvado para benefício emocional dos jogadores”

O Shakhtar Donetsk está de regresso ao trabalho no relvado, depois de mais de um mês de paragem devido à pandemia de Covid-19, mas Luís Castro salvaguarda que "não se trata de um regresso ao treino de futebol, mas um regresso para um maior equilíbrio emocional dos jogadores".

"Treinar uma equipa para jogar futebol é treinarmos todos juntos com dinâmicas coletivas e não com dinâmicas individuais como vai acontecer agora", explica o técnico português, em entrevista à Renascença.



São muitas as regras de segurança para evitar contágios do novo coronavírus impostas pelo Shaktar. O treino será individual com quatro jogadores no relvado em cada sessão, mas separados por uma distância de segurança muito alargada.

Luís Castro, nestas declarações a Bola Branca, admite que este regresso esteve para acontecer mais cedo, mas a hipótese gorou-se, porque “sabemos que somos referências públicas e sabemos que muita gente podia ir atrás de nós e não entender que estamos a ter cuidados. Vamos fazê-lo agora mas em segurança.”

O Shaktar Donetsk é líder do campeonato da Ucrânia, com sete pontos de vantagem sobre o Dínamo de Kiev. O futebol está suspenso em, praticamente, todo o planeta. Em Portugal, o Sporting foi o primeiro clube da I Liga a regressar ao treino no relvado, com condicionalismos, depois do Nacional da Madeira, do segundo escalão, ter voltado ao trabalho na semana passada. A Liga Portuguesa pretende reatar os campeonatos a 14 ou 21 de junho.