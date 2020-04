​Luís Castro. Paragem pode levar ao fecho de muitos clubes

Luís Castro é aborda o tema da retoma do futebol com muita cautela. O treinador português do Shakhtar, da Ucrânia, diz, em entrevista à Renascença , que se estão a "colocar um conjunto de cenários, mas não se estão a colocar todos os cenários em cima da mesa".

O Shakhtar está de volta aos treinos no relvado, ainda que de forma muito condicionada, mas na Ucrânia ainda não está tomada uma decisão sobre a época em curso, interrompida devido à pandemia de Covid-19. A possibilidade de atribuir já o título ao Shakhtar, que tem 13 pontos de vantagem sobre o Dínamo de Kiev, não agrada ao treinador português.

“Eu não gostaria que isso acontecesse, e como não gosto nada que aconteça comigo esta é também a minha opinião para os outros campeonatos. Em Portugal, o campeonato também deve acabar mesmo que demore muito tempo. Se houver condições para começar o próximo também haverá condições para acabar este campeonato, seja qual for o país”, defende.



Já quanto à situação financeira dos clubes, Luís Castro esclarece que na Ucrânia não há notícias de “lay-off”, nem de cortes salariais, ao contrário de Portugal, onde e, no que diz respeito aos três grandes, depois do Sporting também o FC Porto se prepara para reduções nos salários dos jogadores.



“Se os clubes estão em situações muito difíceis nada melhor do que comunicar com respeito e clareza. Todos nós que somos empregados e trabalhamos nos clubes entendemos as coisas, somos seres racionais, percebemos as dificuldades e certamente haverá um entendimento, agora não podemos é ter a sensação de oportunismo e aproveitamento da outra parte para não cumprir um contrato. Se há clubes que estão em condições de cumprir que cumpram, se há clubes que não estão em condições de cumprir que cheguem a um acordo, que mostrem a todos com muita clareza que não estão em condições de o fazer. O ser humano tem a capacidade de entender desde que seja explicado", observa Luís Castro.