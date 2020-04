​Ética e gestão prudente

A ajuda às empresas e ao emprego decidida pelo governo de A. Costa consta sobretudo de linhas de crédito, adiamento de prazos de pagamento, moratórias, etc. Por que não utilizar mais subsídios a fundo perdido, pois para muitas pequenas e médias empresas aumentar o endividamento poderá ser fatal?



Foi esta a minha primeira reação. Mas depois vi o outro lado do problema, que o ministro da Economia Pedro Siza Vieira tornou claro numa entrevista televisiva: o dinheiro dado agora, gratuitamente, às empresas seria pago mais tarde pelos nossos impostos. Ora estes já são demasiado pesados, acrescento eu. Mas há a ilusão de que o Estado é uma figura mitoló-ue cria dinheiro...mente, seria pago mais tarde pelos nossos impostos. Ora estes jóógica, que cria dinheiro a partir do nada...

Uma outra questão é o imperativo moral – não jurídico - de empresas e bancos não distribuírem lucros aos acionistas nesta crise económica profundíssima. Lucros do ano passado, naturalmente, porque os do ano corrente deverão primar pela ausência.

O mesmo se diga dos elevados vencimentos de gestores de topo, que deveriam ser voluntariamente reduzidos. É certo que a atual crise não resulta, ao contrário da crise de 2008-09, de erros e irresponsabilidades de gestores bancários. Mas seria um gesto de solidariedade quanto aos mais afetados pela depressão económica. Muitos deles já estão a passar fome.

Ora nessa área houve casos positivos a assinalar, em particular na banca. Por exemplo, os dois grandes bancos a funcionar em Portugal, mas com o seu centro em Espanha – Santander Totta e BPI –, não enviaram para a sede espanhola os lucros obtidos no ano passado, retiveram-nos no nosso país.

Seguindo recomendações do Banco Central Europeu e do Banco de Portugal, os maiores bancos que operam no país decidiram não distribuir dividendos aos acionistas. E vários gestores bancários renunciaram a bónus e prémios.

Dir-se-á que é uma questão de promover a imagem da banca, que tem andado um tanto por baixo, em Portugal e não só. Muitos não esquecem que, na crise de 2008-10, causaram escândalo os pagamentos milionários a alguns gestores bancários nos EUA e na UE, incluindo gestores de bancos resgatados com dinheiro do Estado, isto é, dos contribuintes. Houve quem se visse forçado pela opinião pública a renunciar a esses bónus imorais, depois de os ter recebido, por exemplo no Reino Unido. Também então se viram algumas empresas endividarem-se para pagar aos acionistas.

Mas travar, agora, a distribuição aos acionistas de dividendos não é apenas uma decisão moral, também é uma posição sensata, de boa gestão empresarial. Os bancos vão ter dificuldades, para além das baixas taxas de juro; por exemplo, é fatal que suba o crédito malparado. O BCE pretende até criar um “banco mau” na UE para absorver o malparado resultante da depressão, proposta que é contestada pela Comissão Europeia.

Além disso, suspender a distribuição de dividendos reforçará a “capacidade de disponibilizar crédito à economia nacional na presente conjuntura“, como referiu o Banco Santander Totta.

E muitas empresas, sobretudo as exportadoras e as ligadas ao turismo, precisam de ter todo o dinheiro possível para investirem na recuperação, a qual não será nada fácil.

Ajudar as empresas é defender o emprego, que não se salva proibindo despedimentos – que seriam travados num primeiro momento, mas arriscando levar as empresas em causa à falência, logo à destruição de inúmeros empregos.

Mas há entre nós quem tenha dificuldade em concordar com apoios ao que entendem ser um roubo – a empresa privada. Preferiam uma nacionalização geral das empresas médias e grandes. Mas já tivemos oportunidade de ver, entre 1975 e o fim da década de 80 do século passado, aonde leva essa ânsia estatizante.