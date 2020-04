Fernando Medina critica Rui Rio. "Não é o momento para uma fricção ideológica e de justiça"

"Discordo do Rui Rio nesta matéria. Vamos cortar nos professores, que estão a tentar assegurar aulas em condições difíceis? Nos médicos? Nos militares? Há uma gigante máquina do estado que apoia o país neste momento, como deve e é a sua função. Se há momento em que se deve evitar uma fricção ideológica e de justiça é este", começa por dizer.

No seu espaço de opinião habitual na Renascença , o autarca explica que esta não era a altura para um debate ideológico sobre o aumento salarial na função pública, uma vez que são as mesmas pessoas que estão na linha da frente no combate à Covid-19 e que continuam a trabalhar em prol do país noutros setores.

Medina recorda que "está a ser pedido um esforço para lá do razoável, com riscos para a própria saúde" dos trabalhadores da função pública, e explica que o aumento de 0.3% não se trata "de um exagero do ponto de vista orçamental" e que já estava aprovado.

João Taborda da Gama, que assina este espaço de opinião com Fernando Medina no programa da Renascença, "As Três da Manhã", questiona a "narrativa" que o Governo quer criar e concorda com Rui Rio.

"É preciso questionar que narrativa é que o governo quer deixar com estes aumentos numa altura de grande crise. Espero que não seja como Sócrates e Teixeira dos Santos, que aumentaram os salários e depois ficam ligados ao descalabro que deu nos cortes e na intervenção da troika", diz.

No entanto, o comentador questiona também "que sinal enviamos ao país" com o aumento salarial, quando outra grande parte dos portugueses está em "lay-off" e com os seus postos de trabalho em risco.