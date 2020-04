​Reembolsos de IRS ainda sem data

Veja também:

Desde o início da campanha do IRS, em três semanas, dois milhões e duzentos mil contribuintes já submeterem as declarações, o que corresponde a quase 40% do total.



Apesar de um ligeiro aumento face ao período homólogo, este ano ainda não há reembolsos pagos aos contribuintes. Fonte do Ministério das Finanças confirmou à Renascença que na campanha de IRS deste ano, referente aos rendimentos de 2019, ainda não foram processadas liquidações. A mesma fonte admitiu que não tem informação sobre quando é que os contribuintes, com direito a reembolso, vão receber o valor, cujo prazo limite de pagamento é 31 de agosto.

No ano passado, por esta altura, os reembolsos já estavam a chegar às contas dos contribuintes, a um ritmo de 200 mil liquidações por dia.

Fisco não se compromete com reembolsos rápidos

Nos últimos anos o Governo encurtou o número de dias necessários para o pagamento do reembolso (11 dias em 2019), este ano, dada a situação causada pelo novo coronvírus, a Autoridade Tributária não se compromete com reembolsos rápidos e remete para o prazo legal.

Numa nota enviada às redações, a AT sublinha que “os profissionais continuam empenhadamente a trabalhar no sentido de assegurar a realização da campanha do IRS, no cumprimento dos prazos legalmente previstos (entrega das declarações a partir de 1 de abril; liquidação das declarações até 31 de julho; pagamento dos reembolsos até 31 de agosto)".

Durante o estado de emergência, o fisco tem cerca de sete mil, dos 11 mil funcionários em regime de teletrabalho.