Metade das empresas só aguenta mais dois meses sem apoios

Este é o setor mais afetado. Apenas 38% dos restaurantes e alojamentos continuam abertos, mas, de um modo geral, 82% das empresas estão em produção, 80% com menos volume de negócios (proporção igual à apurada na semana anterior). O problema é que para uma parte significativa (39%) a redução é superior a 50%, uma consequência, sobretudo, da falta de encomendas e da ausência de clientes.

Na semana entre 13 e 17 de abril, logo após a Páscoa, 48% das empresas afirmaram não ter condições para se manter em atividade por mais de dois meses, sem medidas adicionais de apoio à liquidez. Uma situação que afeta, sobretudo, as micro e pequenas empresas e o setor do alojamento e restauração.

Sem apoios à liquidez, quase metade das empresas só aguenta mais dois meses, revela o segundo inquérito do Instituto Nacional de Estatística (INE) e do Banco de Portugal às empresas, para medir o impacto da pandemia. Quase um terço das empresas adaptaram a produção ao novo contexto de pandemia de Covid-19.

Do total das empresas inquiridas, 60% apontam para reduções no pessoal. Uma em cada quatro tem menos de metade dos trabalhadores em funções.

O “lay-off” é o principal responsável pela redução de pessoal ao serviço, uma situação assinalada por 51% das empresas (48% na semana anterior). As faltas por doença ou por apoio à família, no âmbito do estado de emergência, foram referidas por 30% das empresas.