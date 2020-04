​Quer compor uma música? Conte com a ajuda de músicos profissionais na internet

“A composição é onde tudo começa”, diz Tainá, a cantora brasileira que estudou música às escondidas dos pais, vive em Portugal e que lançou recentemente o seu segundo single do álbum de estreia. Para responder ao atual momento de isolamento a que artistas e público estão obrigados, a cantora decidiu criar um festival que começa esta segunda-feira na internet.

“Compor em Casa” é o nome do evento, que arranca às 19h00, com o músico Mikkel Solnado, com quem Tainá fez um curso de composição.

Cada artista convidado vai estar à conversa com a cantora durante uma hora, cada um a partir de sua casa. “Cada um traz uma surpresa final que fez parte do seu processo de composição”, revela Tainá.

Até 24 de abril, todas as noites, entre as 19h00 e as 22h00, vão passar pelo perfil de Instagram vários artistas. A seguir a Solnado, esta segunda-feira atuarão Carolina Deslandes, às 20h00, e Time For T, às 21h00.

Na terça-feira a noite abre às 19h00, com Agir, seguido de Joana Alegre e Phill Veras. Quarta-feira será a vez dos músicos Tiago Nacarato, Buba Espinho e Kell Smith. Na quinta-feira, Léo Middea abre as hostes, seguido por Irma e Tiago Bettencourt, às 21h00. Na sexta, o evento termina com Márcia às 19h00, Left às 20h00 e Mattu Alcântara às 21h00.

Tainá, que idealizou o festival online “Compor em Casa”, vai explorar com cada um destes músicos a questão da “composição, interpretação e inspiração”. O público é “convidado a assistir a este processo de criatividade e partilha artística, em tempo real”, diz em comunicado a organização da Sons em Trânsito.

Com 22 anos, Tainá lançou recentemente o seu novo single “Caminho”. Já antes tinha dado a conhecer “Sonhos”, o primeiro tema que saiu do seu disco de estreia homónimo.

Esta cantora brasileira, que trabalhou para pagar o seu curso, tem na sua história um episódio que a marcou. “Passeava um dia pelas ruas quando se juntou espontaneamente a uma jam de um grupo de músicos e foi desafiada a cantar “Corcovado”, de Tom Jobim. No final soube que se tratava da banda de Erlend Øye, dos Kings of Convenience, que no dia seguinte atuava a solo no Capitólio. Convidada a assistir ao concerto, Tainá cantava à porta da sala quando Erlend Øye a ouviu e se lhe juntou: impressionado, propôs-lhe atuar na primeira parte dos seus dois concertos seguintes em Portugal”, o episódio é contado pela produtora Sons em Trânsito em comunicado.