​Nuno Reis “gostava de regressar ao Sporting”

Nuno Reis, de 29 anos, tem contrato por mais um ano pelo Levski de Sófia, mas a redução do orçamento do clube búlgaro devido ao impacto económico do novo coronavírus pode permitir a saída ao defesa central português.



Em entrevista a Bola Branca , Nuno Reis não esconde que o regresso a Portugal, e em especial ao Sporting é um desejo, mas clarifica que para não tem oferta.

“Claro que voltar a Portugal seria sempre bom, mas teria de ter ofertas. Mas gostaria muito de voltar e se fosse o Sporting realizaria um sonho. O Sporting foi o clube que me formou e ao qual estou grato. Passei lá muito tempo, ensinaram-me muitas coisas e foi no Sporting que cresci como homem e jogador. É uma casa que estará para sempre no meu coração. Regressar a Portugal seria bom. Se fosse para o Sporting seria meter a cereja no topo do bolo”, confessa o central, posição para a qual os leões procuram reforço do plantel.

A crise financeira do futebol búlgaro deve levar o Levksi a reformatar o projeto para o futebol profissional, na próxima época, e os jogadores estrangeiros, como é o caso de Nuno Reis, poderão estar de saída no final da presente temporada. O jogador tem mais um ano de contrato, mas, confessa, está a conformar-se com o cenário de despedida da Bulgária.

“Tenho mais um ano de contrato com o Levski, mas nunca se sabe. O clube vai querer diminuir as despesas devido aos efeitos da pandemia. As notícias que têm saído apontam para a pretensão do clube fazer na próxima época uma equipa só com jogadores búlgaros e jovens para diminuir o orçamento do clube. É natural e compreensível que o queiram fazer. No futebol é importante tomar boas decisões e estou aberto a novas oportunidades e outros campeonatos. Mas tenho contrato e não posso sair daqui a correr. Tenho de analisar bem a situação e ver o que será melhor para mim”, declara.