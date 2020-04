​Litos. “Há clubes que não estão desejosos pelo regresso aos treinos”

Em resposta, Litos nota que "há clubes que não estão desejosos de voltar e há outros que não vão ter as condições exigidas para haver segurança no treino". O antig jogador do Sporting considera "natural que aconteça o regresso ao trabalho".

"Segundo sei, são treinos físicos com tempo reduzido. A bola deve entrar porque os jogadores têm saudades de um campo de futebol. São treinos muito condicionados, dadas as limitações impostas pela Direção Geral de Saúde, mas é importante para os atletas e é normal que os clubes aos poucos, de acordo com as recomendações, voltem a trabalhar no espaço de treino”, diz Litos, nestas declarações a Bola Branca.

O antigo futebolista acrescenta, ainda, que na decisão de regressar esta segunda-feira ao trabalho de campo, por parte do Sporting, deve ter pesado o facto de Rúben Amorim ter sido "contratado há pouco tempo". "É das equipas que tem menos tempo de trabalho para assimilação das ideias do novo treinador. Foi uma das razões certamente para acelerar o regresso desta forma”, sustenta.

O Sporting foi a primeira equipa da I Liga a regressar aos treinos no relvado, depois da paragem competitiva provocada pela pandemia de Covid-19. A Liga pretende reiniciar os campeonatos a 14 ou 21 de junho, com avançou a Renascença.