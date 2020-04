​Jogadores do Sporting de regresso ao trabalho no relvado

Veja também:

O Sporting é o primeiro clube da I Liga a reiniciar os treinos individuais, no relvado, depois da paragem devido à pandemia de Covid-19. O clube liderado por Frederico Varandas disponibiliza os relvados da Academia de Alcochete para os jogadores do plantel principal de futebol efetuarem trabalho individual, após mais de 40 dias de ausência.

Não é um regresso aos treinos coletivos, até porque a equipa técnica não estará presente, é antes um regresso a Alcochete, através do qual os jogadores irão fazer trabalho físico individual, respeitando ao máximo as normas e conselhos da DGS.

Cada jogador trabalha na Academia apenas quatro dias por semana e seguindo uma marcação previamente estabelecida. Há quatro horas de manhã para treinar, sendo que cada sessão será de 40 a 50 minutos, ou seja, estão estabelecidos quatro horários para cada um dos relvados. Por isso haverá campos com mais de um jogador a trabalhar ao mesmo tempo, mas estes têm de respeitar uma distância de dez metros entre eles.

Os balneários estão interditados, pelo que os atletas vão equipados de casa e seguem diretamente para um dos seis campos relvados. O banho será novamente em casa. O trabalho dos jogadores será acompanhado por um elemento da equipa médica e por preparadores físicos. Não haverá constituição de grupos de trabalho e estão proibidos os contactos entre os jogadores.

O Sporting é o primeiro clube da I Liga a iniciar treinos no relvado, depois do Nacional da Madeira, da II Liga, ter sido o primeiro em Portugal a voltar ao campo. Os campeonatos estão parados em Portugal, devido à pandemia de Covid-19.A Liga pretende retomar as competições no início de junho.