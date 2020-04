Papa aos políticos: não sobreponham o partido ao bem da população

Pedro Leal Narciso

20 abr, 2020 Setúbal 11:46

Meditação Bíblica Diária – “ E (O Anjo) Disse-me: (Apóstolo, João, Servo de Deus, Profecia) Escreve: Bem-Aventurados (Os Santos, Irmãos, Igreja) Aqueles Que São Chamados (Ao Altar, Trono) à Ceia das Bodas (Glória) do Cordeiro. (O Testemunho de Jesus, é O Espírito de Profecia, Advento) E Disse-me: (Amado, Adora a Deus de Joelhos: Hoje; Tempo, Período de Apocalipse no Mundo) Estas São as Verdadeiras (Fieis) Palavras (Verdades, Santíssimas) de (Jesus Cristo, Messias, Profeta, Senhor, Altíssimo, O Verbo Divino, Redentor, Salvador Eterno, Emanuel) Deus.” – Apocalipse 19:9-10. - Complementar, Com Concordâncias Bíblicas. Partilhar.