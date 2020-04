Jornada Mundial da Juventude de Lisboa adiada para 2023

Veja também:

A próxima edição da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que vai ter lugar em Lisboa, foi adiada um ano, para agosto de 2023, devido à pandemia de Covid-19, anunciou esta segunda-feira a Santa Sé. O Encontro Mundial da Família também foi adiado.

“Devido à atual situação de saúde e suas consequências no movimento e agregação de jovens e famílias, o Santo Padre, juntamente com o Dicastério para Leigos, Família e Vida, decidiu adiar o próximo Encontro Mundial da Família por um ano, agendado para Roma, em junho de 2021, e a próxima Jornada Mundial da Juventude, agendada em Lisboa em agosto de 2022, respetivamente em junho de 2022 e agosto de 2023”, avança o Vaticano, em comunicado.



A organização da JMJ recebe a decisão do Papa Francisco com "naturalidade e confiança" e partilha "com o Santo Padre o apelo a que, no atual contexto e nos próximos tempos, o foco da atenção de todos esteja no cuidado dos mais vulneráveis, das famílias e de todos os que, pelos mais diversos motivos, sofrem com os efeitos da pandemia causada pela Covid-19".

"As atuais circunstâncias de saúde pública, as consequências económicas que daí advêm e, sobretudo, a necessidade de concentrar esforços e recursos no apoio aos mais fragilizados levaram o Papa Francisco a anunciar que a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) terá lugar em 2023, em Lisboa", sublinha a organização, em comunicado.