​Diocese de Vila Real celebra aniversário com os olhos postos no centenário

A Diocese de Vila Real celebra esta segunda-feira 98 anos de existência. Devido à pandemia que assola o país e às medidas de confinamento, as comemorações restringem-se à celebração da eucaristia, sem povo, na Sé às 18h30, presidida pelo bispo diocesano, com transmissão para toda a diocese.

D. António Augusto, convida, assim, todos os diocesanos a darem “graças a Deus por estes 98 anos de vida como diocese”, explicando que celebrar o aniversário da criação da diocese significa “celebrar um percurso de gerações que viveram, que partilharam a fé, que fizeram da fé inspiração para o seu viver”.

“Damos graças a Deus por todo este caminho feito, por todas as pessoas que dele fizeram parte”, refere o prelado, realçando que, “acima de tudo, este é o momento para tomarmos mais consciência de que estamos perto do centenário”.

E, segundo o bispo de Vila Real, o centenário já está a ser preparado para que seja um grande momento de celebração.

“Celebração da vida, de uma Igreja que, em 100 anos, se renovou profundamente, e que tantas coisas bonitas foram feitas”, assinala em declarações à Renascença.

“Temos que prestar homenagem e lembrar a memória de tantos sacerdotes, leigos, de tantas atividades de movimentos, de grupos e das paróquias que enriqueceram a vida desta diocese”, afirma D. António Augusto, apontando o centenário da diocese como “o momento para tomarmos mais consciência daquilo que somos, de sentirmos a importância de sermos uma Igreja constituída pela diversidade de pessoas, diversidade de comunidades, mas unida no essencial. E o essencial é sempre a fé, o espírito, a missão e a caridade”.

Para o bispo de Vila Real, celebrar 98 anos a caminho do centenário é “também um momento para percebermos bem quem somos, com as nossas forças, os nossos projetos e desejos, mas com algumas fragilidades, com algumas carências, de preparar o futuro”.

“Isto é, percebermos quais são os desafios que se colocam hoje à Igreja e à diocese em concreto, que projetos, que condições há que criar para que a fé, que une as pessoas da nossa região, continue a ser um valor que é transmitido às novas gerações, a fé continua a ser uma inspiração para o viver dos cristãos e dos que não são, uma inspiração para o viver das famílias que aqui vivem ou que daqui partiram para outras zonas do país, da europa ou do mundo”, esclarece.

Em síntese, D. António Augusto deseja que a celebração dos 98 anos de vida seja oportunidade para um maior dinamismo, para uma Igreja que se renova e conduza à celebração do centenário “de forma mais profunda, mais digna, mais envolvente”.

D. António Augusto assinala ainda que na vida de toda Igreja e da Diocese de Vila Real, os últimos 100 anos foram anos de grandes mudanças.

“Este tempo que vivemos hoje é também um tempo de profunda mudança. Portanto, celebrar 98 anos é recordar este passado, mas é também perceber que a mudança continua aceleradamente, requer um grande empenhamento, uma grande atenção, uma grande mobilização da nossa parte, para estarmos à altura destes desafios”, conclui o prelado.

A Diocese de Vila Real foi criada pelo Papa Pio XI pela Bula ‘Apostolicae Praedecessorum Nostrorum’, de 20 de abril de 1922, tem 4.273,20 km2 e 264 Paróquias.

Orientações para os próximos tempos

Em nota informativa à diocese, D. António Augusto começa por elogiar “o modo como foram cumpridas as orientações anteriormente dadas”, apelando “que continuem a ser respeitadas as normas sanitárias e as recomendações diocesanas em vigor durante esta situação de pandemia”.

O bispo de Vila Real informa depois os diocesanos de “algumas iniciativas e orientações” previstas para o “período até ao final de maio, ou seja, durante o tempo pascal”.

Assim, durante o tempo pascal, ou seja, até ao Pentecostes (31 de maio), continua a ser celebrada a eucaristia dominical na Sé de Vila Real, às 11h00, presidida por D. António Azevedo, transmitida para a diocese pela internet e rádio (Voz do Marão e Chaves FM).

De acordo com o bispo de Vila Real, “os secretariados diocesanos continuam a preparar materiais de apoio para serem utilizados pelas famílias e para cada semana estão previstos: uma oração para fazer antes da refeição, uma catequese em família e uma preparação da liturgia do domingo (lectio divina)”. Os materiais serão disponibilizados no site da diocese e partilhados às sextas-feiras.

“Às terças feiras, às 21h00, teremos a oração do Terço, transmitido a partir dos vários santuários marianos da diocese”, indica o prelado.

No que toca à catequese, o bispo diocesano sugere que em “cada paróquia deverá ser estudada a melhor forma de acompanhar a catequese das crianças e dos adolescentes, ainda em contexto não presencial”, aconselhando o uso dos recursos on-line disponibilizados pelo Secretariado Nacional da Educação Cristã (SNEC).

Já em relação ao Dia da Diocese, previsto para o dia 7 de junho em Mesão Frio, “fica suspenso, uma vez que não estão garantidas as condições para a sua preparação e para uma massiva participação das pessoas”.