​António Costa. “Igreja continuará a ser um exemplo na forma de celebração da fé”

A forma como a Igreja Católica se irá adaptar ao período pós-estado de emergência será definida pela Conferência Episcopal Portuguesa, tendo em conta as recomendações de saúde pública que será preciso continua a cumprir.

“É uma decisão que caberá, sobretudo, à Igreja Católica e aquilo que me foi transmitido é que a Igreja continuará a ser um exemplo e uma referência na forma de celebração da fé, mantendo naturalmente as regras que podem contribuir positivamente para a saúde pública”, afirmou o primeiro-ministro no fim do encontro que teve, esta segunda-feira, com D. Manuel Clemente, Patriarca de Lisboa e presidente da Conferência Episcopal Portugal (CEP).

“As celebrações têm continuado a existir na internet, na televisão, por via da rádio, mas aí não me cabe substituir ao D. Manuel Clemente e à Conferência Episcopal na definição dessas regras”, acrescentou António Costa, nas declarações que fez na Casa Patriarcal, onde decorreu o encontro, junto ao Seminário dos Olivais.

D. Manuel Clemente, que acompanhou o primeiro-ministro na sala onde fez declarações, não falou, reservando a sua posição para quando houver decisões concretas. Para já, o assunto começará a ser discutido pelos bispos na reunião do conselho permanente da CEP, que vai decorrer esta terça-feira por videoconferência.

Depois dessa reunião do conselho permanente, terá de haver reuniões com a Direção Geral da Saúde para que Igreja e autoridades sanitárias possam definir regras para o regresso progressivo dos fiéis às celebrações a partir de maio. Em causa, pode estar, por exemplo, a definição de quantas pessoas será conveniente ter por metro quadrado.

Funerais “com bom senso”

“O Estado só impôs limitações no período de estado de emergência e foram regras que, no fundo, no que diz respeito à Igreja Católica, nada acrescentaram relativamente àquilo que a Igreja Católica já tinha decidido”, disse António Costa, recordando como a CEP tomou medidas de suspensão das missas com presença de fiéis e de suspensão da catequese presencial ainda antes de ser decretado o estado de emergência.

E os decretos do Governo que têm regulamento o estado de emergência têm determinado a proibição da “realização de celebrações de cariz religioso e de outros eventos de culto que impliquem uma aglomeração de pessoas”. É a formulação que se mantém no mais recente decreto que está em vigor.

Contudo, como tem vindo a anunciar, o Governo pretende que o estado de emergência não volte a ser renovado e, nesse sentido, António Costa entende que as últimas semanas de abril devem ser aproveitadas para preparar o levantamento progressivo de restrições. Foi também nesse sentido que pediu o encontro desta segunda-feira com o presidente da CEP.

Os decretos do estado de emergência também impõem limitações nos funerais, que são definidas pelas autarquias, no que diz respeito ao número de pessoas presentes. Neste encontro, Costa salientou que “não há limitações às celebrações religiosas”, no que diz respeito às exéquias, no caso em que a família pretende acompanhamento religioso. Quando às limitações civis, “devem ser aplicadas com o bom senso próprio do momento, sempre muito doloroso para todas as famílias e para qualquer pessoa”.

A Igreja tem mantido o acompanhamento religioso dos funerais, com a recomendação de que, sempre que possível, a celebração das exéquias decorra no cemitério e não na igreja ou em capelas mortuárias.