​Matheus Reis para suceder a Alex Telles? "Tem tudo para dar certo"

Matheus Reis é um dos nomes referenciados pelo FC Porto para a linha de sucessão de Alex Telles, cujo futuro próximo deve passar pela saída do Dragão. E é sem surpresa quanto ao interesse no lateral-esquerdo do Rio Ave que quem o conhece se manifesta em Bola Branca.



De acordo com o jornal brasileiro "Zero Hora", Telles, ídolo das bancadas azuis e brancas, poderá rumar ao Paris-Saint Germain, a troco de 25 milhões de euros. Alex termina contrato com o Porto em 2021 e a aposta em Matheus Reis trará dividendos.

Quem o prevê é Milton Cruz. Treinou o defesa de 25 anos na equipa principal do São Paulo e, antes, foi coordenador da formação do tricolor, clube no qual evoluiu o alvo portista.

"É um jogador com um grande futuro e um potencial grande", começa por dizer o treinador brasileiro, diretamente de São Paulo. "Já está habituado ao futebol europeu. É um jogador interessante e que pode jogar em qualquer clube da Europa. Foi titular no São Paulo e vale a pena investir nele porque tem um futuro promissor. E o FC Porto é um clube que sabe contratar bem", recorda, nestas declarações à Renascença.

O peso da sucessão a Telles e a memória feliz do eixo São Paulo-Porto

Não será fácil para Matheus Reis, ainda assim, ter um duplo impacto imediato na chegada à Invicta: render e fazer esquecer Alex Telles, por um lado; sacudir a pressão do peso da camisola, por outro.

Ainda assim, Milton Cruz apela à tolerância inicial para com o lateral que, até à paragem competitiva devido à pandemia da Covid-19, era titular indiscutível no Rio Ave de Carlos Carvalhal, somando um golo e duas assistências em 28 jogos oficiais esta época.

"Acredito que tem capacidade para suceder ao Alex Telles. No início, terá de passar pelo crivo dos adeptos, por estar a substituir um grande jogador. Mas se as bancadas e os próprios dirigentes tiverem paciência, tem tudo para ser um grande jogador, tal como o Alex Telles", assegura o técnico brasileiro.

Reforçando a crença de que as qualidades técnicas de Matheus Reis lhe dão "respaldo" para lidar com a expetativa, Milton Cruz não deixa de recordar, em Bola Branca, o sucesso recente dos produtos da formação do São Paulo no FC Porto.

"Tem tudo para dar certo, como tiveram sucesso no FC Porto o Casemiro e o Éder Militão, formados no São Paulo, que é um clube que tem uma formação forte", conclui.

Matheus Reis, esquerdino de 25 anos, chegou a Portugal durante a época 2017/18 para reforçar o Moreirense, mas os seus primeiros tempos de I Liga foram discretos. Apesar de pouco utilizado em Moreira de Cónegos, o lateral formado no São Paulo, que já tinha experência de Brasileirão, foi contratado pelo Rio Ave. Mesmo com a presença de Fábio Coentrão, que na época passada jogou, habitualmente, numa posição mais adiantada no terreno, Matheus Reis foi a opção principal para o lugar de lateral esquerdo, estatuto que mantém esta temporada.